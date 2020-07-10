CHP İlçe Başkanının babası, tarlasına giren 40 kazı katletti
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CHP İlçe Başkanının babası, tarlasına giren 40 kazı katletti

Denizli'de CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'nın babasının, ekili tarlasına giren komşusuna ait 40 kazı av tüfeğiyle katlettiği iddia edildi.

CHP İlçe Başkanının babası, tarlasına giren 40 kazı katletti
10.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:11

Denizli'de CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'nın babasının, ekili tarlasına giren komşusuna ait 40 kazı av tüfeğiyle katlettiği iddia edildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi'nde yaşayan kaportacı Süleyman Demir (41), evinin bahçesinde beslediği 40 kazın komşusu olan CHP Sarayköy İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya'nın babası Mustafa Konya'ya (64) ait pamuk ve yonca ekili tarlada av tüfeğiyle öldürüldüğünü görünce polis giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kazların tarla sahibi Mustafa Konya tarafından öldürüldüğü belirlendi. Hayvanlarından bir kısmını da yaralı bulduğunu kaydeden Demir, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Konya'dan şikayetçi oldu.

"İlçe Başkanının vurduğunu iddia etti"

Olayın gerçek failinin Mustafa Konya'nın oğlu CHP İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya olduğunu öne süren Süleyman Demir, "Çiftliğimiz var, orada kazlarımız vardı. Ara ara kazlar buralara geliyor. Çarşamba günü öğlen Mehmet Salih Konya beni telefon ile aradı. 'Kazların yonca yiyor, onları kapat, yoksa vuracağım' dedi. Bende 'tamam' dedim. Geldik buraya, elemanım ile kazların kapılarını kapattık. İş yerine geri döndüm. Çalışırken, saat 18.30 sıralarında Mehmet Salih Konya, bir araba ile geldi. Camını açarak, herkesin ortasında 'Kazlarını vurdum. Git tüyleri dağılmadan, koku yapmadan onları kaldır' dedi. 'Salih dalga geçme' dedim, 'gidince görürsün' dedi. Ondan sonra buraya geldiğimde hayvanların hepsinin serili olduğunu gördüm" ifadesinde bulundu" dedi.

"Kazlarım öldüğü için canım yanıyor"

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"İnsan ne hisseder, bir düşünün. Benim 2-3 gündür canım yanıyor. Her gün baktığın hayvan yok, ölü. Aynı anne babanın evladına baktığı gibi bakıyordum. Polisi arayarak ihbarda bulundum. Polis ekipleri geldi, fotoğrafları çekti ve tutanak tuttu. Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittik, ifade verdik. Adaletin kestiği parmak acımaz, yapacak bir şey yok"

Suçlamaları reddeden CHP İlçe Başkanı Mehmet Salih Konya da, istenmeyen bir hadise yaşandığını ancak olayı gerçekleştirenin kendisi değil de babası olduğunu ifade etti.

"Ekili arazime zarar verdikleri için kazları vurdum"

Kazaları tarlasında görünce öfkesine hakim olamadığını kaydeden baba Mustafa Konya ise "Kazlar yoldan gelip kanalı geçerek benim tarlama giriyorlar. Benim de buna canım sıkıldı ve eve giderek adıma kayıtlı olan tüfeğimi alarak saat 18.30 sıralarında tarlaya gelerek kazlara doğru yaklaşık 6 el rastgele sıktım ve saçmaların birkaç tanesi kazlara isabet etti. Sonrasında olayda kullanmış olduğum tüfeği de alarak emniyete gittim ve kendi adıma kayıtlı bu tüfeği kendi rızam ile görevlilere teslim ettim. Ben ekili arazime zarar verildiği için bu kazların sahibi Süleyman Demir adlı şahıstan şikayetçiyim" diye konuştu.

Süleyman Demir'in kazlarının öldürülmesi, Mustafa Konya'nın ise ürününün zarar görmesi nedeniyle karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldukları olayla ilgili soruşturması sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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