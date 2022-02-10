CHP İlçe Başkanı, tartıştığı eniştesi ile onun 2 arkadaşını tabancayla yaraladı (2)- Yeniden

Savaştepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan adayı olmak isteyen Ahmet Ş. (41), iddiaya göre yaklaşık 6 ay önce kayınbiraderi CHP İlçe Başkanı Umut Dinç'ten seçimde kendisine destek olmasını istedi. Ancak Umut Dinç bunu kabul etmedi. Geçen 6 ayda Umut Dinç ve Ahmet Ş. birçok kez tartışma yaşadı.

Olay sonrası Savaştepe İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek teslim olan Savaştepe CHP İlçe Başkanı Umut Dinç, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.