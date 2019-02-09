CHP İlçe Adaylarını Belirledi

CHP tarafından Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinin belediye başkan adayları açıklandı.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP, Şahinbey ilçesinde Dr. Sezgin Sönmez'i, Şehitkamil'de Nesrin Tuncel'i ve Oğuzeli'nde Mustafa Dinçkan'ı aday gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Melih Meriç, "Çok sayıda adayımız arasında tercih yapmakta gerçekten çok zorlandık ama bu süreci de tamamlamış olduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA