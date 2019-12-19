: CHP il yönetimini "tabutlu" protesto

19.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:20

Niğde'de eski CHP üyesi olduğunu öne süren bir kişi, parti il yöneticilerini protesto için tabutlu eylem yaptı.

Yaklaşık 20 yıldır CHP'li olduğunu ve mart ayında parti üyeliğinden istifa ettiğini ileri süren Fazlı Gürbüz, Efendibey Mahallesi Amas Yolu mevkisinde, üzerinde "CHP Niğde İl Teşkilatı" yazılı tabutu kaldırıma koyarak, basın açıklaması yaptı.

Niğde'de 30 yıl önce parti yönetiminde kim varsa aynı kişilerin yine görevde olduğunu iddia eden Gürbüz, şöyle konuştu:

"Yöneticilerin yaş ortalaması 65'tir. Bu kişilerin koltuğu bırakma gibi bir dertleri de yok. Halihazırda bulunan yöneticiler partiyi resmen bir aile şirketi haline getirip, babalarının malı gibi koltuğa çöreklenmişlerdir. Hafta sonu CHP Merkez İlçe Kongresi yapılacak. 31 Mart seçimlerinde Niğde'de CHP'yi yerle bir eden adam yine adaydır. 30 yıldır partiyi bir yere getiremedikleri gibi getirmeleri de mümkün değildir. Tükenmişlik sendromuna yakalanan CHP, daha fazla dayanamayıp Niğde'de ölmüştür, bitmiştir, bir daha da dirilemez. Partiyi öldürmüşlerdir. Hepimizin başı sağ olsun."

Gürbüz, açıklamasının ardından yanındaki 4 kişi ile tabutu omuzlayıp bir süre taşıdı.

CHP İl Başkanı Erhan Adem, eyleme ilişkin parti binasında basın açıklaması yaptı.

Eylem yapanların partileriyle ilgili bulunmadığını savunan Adem, şunları kaydetti:

"Bugün Niğde'de ne olduğu belirsiz, parti üyesi olmayan, partiyle alakası olmayan ve partinin hiçbir etkinliğinde görmediğim, tanımadığımız insanlar, hafta sonu yapılacak ilçe kongremizi provoke etmek amacıyla basın açıklaması yapmışlardır. Ben, 2001'den bu yana partinin içerisindeyim, açıklama yapanları partinin hiçbir etkinliğinde görmedim. Bunlar partimizi kavgacı pozisyonda göstermek için provokatörlük yaptılar. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyardığı konu, bugün Niğde'de açığa çıkmıştır. Bu tür olaylara geçit vermeyelim. Bu şahısları ve yönlendirenleri şiddetle kınıyoruz. Savcılığa suç duyurusu yaptım. Bu işin peşini bırakmayacağız, arkasında kimler varsa onu da ortaya çıkaracağız."

Kaynak: AA

Haber Videosu