CHP İl Yönetiminden Başkan Çetin'e Ziyaret

CHP Adana İl Yönetimi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e ziyarette bulundu. Başkan Soner Çetin, "Birlik ve bütünlük ile CHP'nin Adana'da başaramayacağı bir şey yok. Adana'da güzel işler başarmaya devam edeceğiz" dedi.

Aralık ayında gerçekleştirilen kongrede Ayhan Barut başkanlığında seçilen CHP Adana İl Yönetim Kurulu, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Çetin'i makamında ziyaret eden CHP İl Başkanı Ayhan Barut'a İl Saymanı Metin Taştan, İl Eğitim Sorumlusu Halime Ünlü, İl Başkan Yardımcıları Emrah Kozay, Tevfik Ongun, yönetim kurulu üyeleri Kadriye Aşşık, Perihan Temel, Sevgi Altınok, Halil Gül, İl Disiplin Kurulu Başkanı Ramazan Atikaslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Güven Özdemir eşlik etti.

"Adana'da güzel işler başarmaya devam edeceğiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Başkan Çetin, "Sizlere inancımız, güvenimiz tam. Çok düzgün, kaliteli bir yönetim kurulu oluştu. Adanamıza hayırlı uğurlu olsun. Seçilen arkadaşlarımızın hepsine üstün başarılar diliyorum. Birlikte, ele ele, omuz omuza çok güzel işler başaracağız" dedi.

Birlik ve bütünlük ile CHP'nin Adana'da başaramayacağı bir şey olmadığını söyleyen Çetin, "Sayın İl Başkanımızın parti içindeki birliği, beraberliği sağlayacağı konusundaki inancımız tamdır. Yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte Adana'da güzel işler başarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çukurova'nın CHP'nin Adana'daki gözbebeği üç belediyesinden biri olduğunu ifade eden İl Başkanı Ayhan Barut, CHP'nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışını en iyi şekilde uygulayan Belediye Başkanı Soner Çetin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edip, başarılı hizmetlerin devamını diledi. - ADANA