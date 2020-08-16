CHP İl Kadın Kolları üyeleri, depremde ölenler anısına lokma dağıttı
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CHP İl Kadın Kolları üyeleri, depremde ölenler anısına lokma dağıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Kadın Kolları üyeleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlerin anısına lokma dağıttı.

CHP İl Kadın Kolları üyeleri, depremde ölenler anısına lokma dağıttı
16.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Kadın Kolları üyeleri, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlerin anısına lokma dağıttı.

Atatürk Bulvarında kurulan stantta pişirilen lokmalar, sıraya giren vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinliğe, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş ve İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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