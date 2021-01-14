CHP İl Genel Meclisi üyeleri Gelibolu'daki okullara satranç takımı hediye etti
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CHP İl Genel Meclisi üyeleri Gelibolu'daki okullara satranç takımı hediye etti

14.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:56
CHP İl Genel Meclisi üyeleri Gelibolu'daki okullara satranç takımı hediye etti

CHP İl Genel Meclisi üyeleri, Gelibolu'da bulunan okullara dağıtılmak üzere satranç takımı hediye etti.

CHP İl Genel Meclisi üyeleri, Gelibolu'da bulunan okullara dağıtılmak üzere satranç takımı hediye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca'yı ziyaret eden İl Genel Meclisi üyeleri Ali Rıza Sayın ve Nihat Öner, ilçedeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Satranç takımlarını Karaca'ya teslim eden Sayın ve Öner, öğrencilerin bu yararlı oyun ile zaman geçirmesi temennisinde bulundu.

Tahir Karaca, hediye satranç takımları için Ali Rıza Sayın ve Nihat Öner'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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