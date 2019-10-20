CHP İl Başkanlığından teşekkür belgesi

20.10.2019 15:20

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart ve 23 Haziran seçim süreçlerinde hem kampanya hem de seçim güvenliği çalışmalarındaki katkılarından dolayı CHP İstanbul mahalle temsilcilerine ve hukuk sorumlularına teşekkür belgesi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi Sadabat Salonunda gerçekleştirilen "Teşekkür Buluşması" etkinliğinde, bu tür programların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Teşekkür etmenin önemine değinen İmamoğlu, "Birbirimize, yaptığımız güzel işlerde, o güzelliği hissettirecek tavır ve davranışlarda bulunmalıyız. Bu biraz eksilmişti bizim partimizde, bunu itiraf edelim, eksilmişti. Beylikdüzü'nde ilçe başkanımız 3-4 yıl önce 'Vefa ödülleri dağıtalım' diye öneride bulunmuştu. Orada bulunan arkadaşlarımızla bunu 4 yıldır yapıyoruz. Bunu yaptığımızda çok eski partililerimizden 'Biz böyle bir şeyi aslında ihmal etmişiz' diye itiraflarda bulundular bana." diye konuştu.

İlçe yöneticilerini, mahalle teşkilatları ve hukuk görevlilerini kürsüye davet eden İmamoğlu ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, teşekkür belgelerini takdim edip, partililerle fotoğraf çektirdi.

Teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından, CHP PM üyeleri, CHP grup başkanvekilleri, CHP milletvekilleri, CHP il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları ve önceki dönem parti yöneticilerinin katılımıyla CHP İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi.

"Terörden arınmış bir ülke olmak istiyoruz"

İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında ise Türkiye'nin uğraştığı sıkıntılardan bahsederek, "Güneyinde sorunlar var. Bu ülkede barışı, huzuru, birlikteliği, özgürlüğü hep birlikte yaşamak istiyoruz. Terörden arınmış bir ülke olmak istiyoruz. Terör gruplarıyla mücadelenin sona erdiği, terör gruplarının sonlandığı bir ülke istiyoruz. Güney'de huzur istiyoruz, beklentimiz bu. Bizim yurdumuz Anadolu ve ülkemiz Türkiye. Türk milleti olarak silahlı kuvvetlerimize sonuna kadar güveniyoruz." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA