CHP İl Başkanlığına ait minibüste uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliye yeniden gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP İl Başkanlığına ait minibüste uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliye yeniden gözaltı

CHP İl Başkanlığına ait minibüste uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliye yeniden gözaltı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de CHP İl Başkanlığına ait araçta sentetik uyuşturucuyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski CHP İl Başkanı Mehmet Aşık'ı iki oğlu, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de CHP İl Başkanlığına ait araçta sentetik uyuşturucuyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski CHP İl Başkanı Mehmet Aşık'ı iki oğlu, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

30 Aralık 2021'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan CHP Osmaniye İl Başkanlığına kayıtlı 80 HH 110 plakalı minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürdü.

Olayın ardından il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Mehmet Aşık'ın gözaltına alınan oğulları Ç.A. ve kardeşi M.T.A'nın emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce 31 Aralık 2021 günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itirazda bulundu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ç.A. ve M.T.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

30 Aralık'ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan CHP Osmaniye İl Başkanlığına kayıtlı 80 HH 110 plakalı minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, araçta bulunan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Ç.A. ve kardeşi M.T.A, gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayın ardından Mehmet Aşık, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Savcılık itiraz etti, uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı

Savcılık itiraz etti, uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı

 Son dakika haberleri... ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ MUSA, OKULA TAŞ ATAN ÇOCUKLARI UYARINCA BIÇAKLANDI

Son dakika haberleri... ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ MUSA, OKULA TAŞ ATAN ÇOCUKLARI UYARINCA BIÇAKLANDI

 Havalimanında rahatsızlanan yolcunun midesinden 12 kapsül kokain çıkarıldı

Havalimanında rahatsızlanan yolcunun midesinden 12 kapsül kokain çıkarıldı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title