CHP İl Başkanlığı Tarafından Yönetimden Alınan İlçe Teşkilatı Üyeleri İlçe Binasını İşgal Etti

CHP İl Başkanlığı tarafından yönetimden alınan ilçe teşkilatı üyeleri ilçe binasını işgal etti

Trabzon'un Yomra İlçesi CHP İlçe Teşkilatı, CHP İl Başkanlığı tarafından yönetimden düşürülmelerine tepki olarak parti binasında eylem başlattı

CHP Yomra İlçe Başkanı İnci Atasoy:

"Adalet savunucusu olarak örgütümüzün aldığı kararı adalete sığdıramadık"

TRABZON - Trabzon'un Yomra İlçesi CHP İlçe Teşkilatı, İl Başkanlığı tarafından yönetimden düşürülmelerine tepki olarak parti binasında eylem başlattı.

CHP Trabzon İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yomra İlçe Başkanlığı, usulsüz olarak görevlerinden alındıklarını iddia ederek parti binasında eylem başlattı. Partililer ilçe binasının balkonundaki tabelaya "Hak, Hukuk, Adalet" yazılı bir pankart asarak tepkilerini dile getirirken, yaptıkları eylem ve parti binasını işgalleri ile ilgili açıklama yapan CHP Yomra İlçe Başkanı İnci Atasoy, 24 Kasım 2017 tarihinde İlçe Başkanlığı'na delegelerin oylarıyla seçildiklerini hatırlattı.

Atasoy "Yönetim rutin prosedürle yürütmeyi sürdürürken, kişisel inisiyatifle yönetim düşürülmesi adına il yönetiminden defalarca girişimde bulunulmuştur. Yasal olarak yönetim düşmesi için şartlar oluşmamasına rağmen, genel merkezden yönetimin düştüğünü belirten bir yazı aldık. Yapılan suçlama usulsüzdür. İl Başkanlığı tarafından 4 kez görevden alma girişimi sonuçsuz kalmasına rağmen denetleme yapılmamıştır. İlçe başkanlığından, denetlemek için alınan karar defterinde tahrifat yapılmıştır. İl Başkanlığının yaptığı usulsüz uygulamalar yönetimimizin çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Adalet savunucusu olarak örgütümüzün aldığı kararı adalete sığdıramadık" dedi.

Atasoy, eylemlerine genel merkez yetkililerinin gelip inceleme yaptıktan sonra sonlandıracaklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Genel Merkez'den yetkililer gelip burada yerinde inceleme yaptıktan sonra bize derlerse ki burada bir usulsüzlük var o zaman bu görevi bırakırız. Bir inceleme yapılıncaya kadar eyleme devam edeceğiz ve binadan çıkmayacağız."