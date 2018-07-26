CHP İl Başkanlarından Kurultay Tartışmalarına İlişkin Ortak Açıklama

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, kurultay tartışmalarına ilişkin 59 CHP İl Başkanı adına yaptığı ortak basın açıklamasında, "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP il başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz. OHAL'i olağanlaştıran kalıcı bir OHAL devleti kurmayı hedefleyen iktidarın uygulamaları ortadayken partimizi olağanüstü kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini memnun edecektir" dedi.

CHP İl Başkanları, Ankara'da CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda basın açıklaması yaptı. 59 CHP İl Başkanı adına ortak basın açıklamasını CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener okudu. Güvener kurultay tartışmalarına ilişkin, "AKP iktidarı ve tek adam rejimi ülkemizi bir parti devleti haline getirmiş Olağanüstü Hali sözde kaldırırken 15 ayrı kanunda değişiklik yaparak anayasanın temel hak ve özgürlüklerini askıya alan yasa tasarısını parlamentodan geçirmiştir. OHAL'i olağanlaştıran kalıcı bir OHAL devleti kurmayı hedefleyen iktidarın uygulamaları ortadayken partimizi olağanüstü kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini memnun edecektir" diye konuştu.

"KURULTAY TARTIŞMALARININ İMZA SKORUNA DÖNÜŞTÜRÜLEREK KAMUOYU ÖNÜNDE YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Güvener, "Kamuoyu önünde, sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP İl Başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz. Kurultay talebi demokratik bir hak olmakla beraber seçim öncesi ve seçim sürecinde partimize kapalı olan medya mecraları parti içi tartışmaları ekranlara taşımakta tek adam yönetimi ve yandaşları parti içi bu tartışmaları ellerini ovuşturarak zevkle ve keyifle izlemektedirler" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN CHP'YE DÖNÜK YÜRÜTMEKTE OLDUĞU ALGI OPERASYONUNU AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR"

Parti içinde birlik beraberlik çağrısı yapan Güvener, "Bu durum iktidarın CHP'ye dönük yürütmekte olduğu algı operasyonunu açıkça göstermektedir. 24 Haziran seçimleri sonrasında daha seçim sonuçları analiz edilmeden tartışılmadan bir olağanüstü kurultay çağrısı yapılması ve bu çalışmanın sosyal medya, basın ve kamuoyu önünde sürdürülmesi doğru değildir. İhtiyacımız olan kurultaydan ziyade birlik beraberlik ve sorumluluk içinde bu karanlık süreçten çıkabilmemizdir. Sorumluk sahibi her partilimizin parti içi iktidar mücadelesini ve olağanüstü kurultay tartışmalarını bir kenara bırakarak partimizi kamuoyu önünde tartışmaktan vazgeçmesi ve partimizi yerel seçimlerde başarıya taşıyacak olgunlukta davranması gerekmektedir. Tüm CHP'lileri tarihi bir sorumluluk ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"TARAFIMIZI DEĞİL TAVRIMIZI ORTAYA KOYMAK İÇİN GELDİK"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "İl başkanları olarak Ankara'ya tarafımızı değil tavrımızı ortaya koymak için geldik. Bir spor yarışmasına dönen kötü yönetilen ve yürütülen sürece ortak olmama adına bugün söylendiği veya ifade edildiği gibi herhangi bir skor vermek üzere gelmedik" diye konuştu.

Gerçekleştirilen toplantıya, 81 il başkanının davet edildiği, mazeret belirtip gelemeyenlerin de olduğu belirtildi.