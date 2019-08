17.08.2019 14:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dış politikada kan davası olmaz. Dış politika ülkelerin çıkarları üzerine inşa edilir. Bugün kavga ettiğinizle yarın tokalaşırsınız. Bugün savaştığınızla yarın bir araya gelirsiniz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'deki soruna değinerek, "Senin ne işin var Suriye'de. Sorunu çöz diyoruz, 'Suriye'nin toprak bütünlüğü' diyor. Nerede arıyorsun toprak bütünlüğünü, ya Amerika'da ya Rusya'da arıyorsun. Beşar Esad duruyor orada. Suriye resmi yönetimi duruyor." ifadesini kullandı.

"Dış politikada kan davası olmaz. Dış politika ülkelerin çıkarları üzerine inşa edilir. Bugün kavga ettiğinizle yarın tokalaşırsınız." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün savaştığınızla yarın bir araya gelirsiniz. 'Hayır efendim ben gitmem, asla konuşmam, kiminle konuşurum, Amerikalılarla konuşurum, kiminle Ruslarla konuşurum.' Onlar da senin başını belaya sokmadı mı kardeşim? Seni o bataklığa sokan kim? Çık millete anlat. Seni kim soktu o bataklığa. Dolayısıyla Suriye yönetimi ile süratli bir şekilde iş birliği yapılması lazım. Mısır'la barışılması lazım. Mısır'la niye kavga ediyorsun? Hangi gerekçe ile Mısır'la kavga ediyorsun. Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Başarılı dış politika, niye yok, hangi gerekçelerle yok arada? Mısır'la kavgalı, niye kavga ettin, Mısır'la bizim tarihi bağlarımız var. Mısır'la inanç bağlarımız var. Mısır'la ekonomik bağlarımız var. Mısır'la hiçbir sorunumuz yoktu. Niye kavga ettik Mısır'la. Bunu özellikle AK Parti'li kardeşlerimin düşünmesini isterim."

İl başkanları için 7 ilke

Belediye başkanları toplantısında, belediye başkanlarının uyacakları 7 ilkeden söz ettiklerini ve hepsine uymalarını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, dün yaptığı gezide bunu gördüğünü anlattı.

İl başkanları için de 7 ilke belirlediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu ilkelere her il başkanının uymasını isterim. Her il başkanı, bulunduğu yerde bir CHP belediyesi varsa onun başarısı için çalışacak. Partinin öngördüğü 7 ilkeye belediye başkanlarımızın uyup uymadığını denetleyeceksiniz. Bu konuda asla taviz verilmeyecektir. Herkes belediye başkanıyla oturup çalışacak. Belde için değil, Türkiye için çalışacak. Önümüzde genel seçimler var. Türkiye'nin yerel seçimlerde elde ettiği demokratik başarıyı genel seçimlerde de yapması gerekiyor. Birinci kuralımız budur. İkinci kural asıl olan sizin belediye başkanlarından talepleriniz değil, asıl olan vatandaşların talepleridir. Vatandaşın belediye başkanlarından taleplerinin sizler de tek tek takipçisi olacaksanız. Vatandaşın talebi yerine geliyor mu, gelmiyor mu? Üçüncü kuralımız, belediye başkanlarımızın başarısı için eğer bir fedakarlık yapmak gerekiyorsa o fedakarlığı il başkanlarımız yapacak."

Kılıçdaroğlu, dördüncü ilkelerinin, il başkanının toplumun tüm kesimleriyle sıcak ve samimi ilişkiler kurması olduğunu vurguladı.

Beşinci ilkelerinin, il ve ilçelerde devleti yönetenler adaletli değilse ve partizanlık yapıyorsa uyarmaktan ve eleştirmekten asla vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "En sert şekilde eleştireceksiniz. Vatandaş, valiye karşı çıkamaz, kaymakama karşı çıkamaz, 'başıma bela gelir' diye ama siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanısınız, ilçe başkanısınız. Vali partizanlık yapıyorsa, gideceksiniz en sert şekilde eleştireceksiniz. 'Ya devletin valisi ol veya istifa et git milletvekili ol.' diyeceksiniz. Asla ödün vermeyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Gerek İl Özel İdaresi, gerekse belediye bütçelerinin yakından izlenmesinin altıncı ilkeleri olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye egemen kılmaya çalıştıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, doğru, dürüst, namuslu, adaletli bir anlayışı hakim kılmak istediklerini belirterek, "İhale mi vereceksin, Youtube'a koyarsın. Canlı yayınlansın, isteyen seyretsin. Gizli kapaklı yapılıyorsa biliniz ki cebine bir şeyler aktarılacak. Yoksa neden gizli kapaklı yapılsın. Açık ve net yaparsınız. Bu şekilde vali ve belediye başkanlarının da takipçisi olacaksınız." dedi.

Yedinci ilkelerinin, kimliği, yaşam tarzı ya da inancı ne olursa olsun yatağa aç giren bir çocuk varsa o ailenin sorununa çözüm bulmak olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bir ailede bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o çocuğun açlığını gidermek için elinizden gelen her türlü gayreti göstermek sizin bir numaralı göreviniz olacak." diye konuştu.

"Biz yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getiriyoruz"

Yeni süreçte kendilerine yeni görevler düştüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eski alışkanlıklarımızı bir tarafa bırakacağız. İç çekişmeleri bir tarafa bırakacağız. İç çekişmeleri kim yaparsa partinin dışında kalacak. Kim bu ülkenin sorunlarına 'ben kafa yoruyorum' diyorsa 'bu ülkenin sorunlarını çözmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım' diyorsa benim başımın üzerinde yeri var. Ama çalışacak, söylemle değil, aynı zamanda eylemle de söylediği düşüncenin arkasında duracak. Biz yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getiriyoruz. Gerginlikler üzerine kurulan bir siyaset anlayışı değil. Sorunların çözülmesi üzerine kurulan bir siyaset anlayışını. Toplumları, kitleleri veya belli kişileri dışlayarak değil, vicdan adaleti yapıyoruz. Vicdan siyaseti yapıyoruz. Vicdanlı olan herkese sesleniyoruz. Devlette adaletin nasıl olması gerektiğini, liyakatin nasıl olması gerektiğini, anlatma çalışıyoruz. Topluma bu kavramlar unutturulmak isteniyor. Kavramlar konusunda da vatandaşın kafası karışık, o karışıklığı gidermek zorundayız. O yüzden hepimizi büyük görevler düşüyor."

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıya, çok sayıda milletvekili ile il başkanları katıldı.

