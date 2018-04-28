CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 yıldır ülkeyi yönetenler Türkiye'yi 5 temel sorunla karşı karşıya getirdiler. Nedir 5 temel sorun? Birincisi eğitim, ikincisi dış politika, üçüncüsü toplumsal barış, dördüncüsü demokrasi, beşincisi ekonomi." dedi.

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'na katılan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, demokrasiye kurulan bir kumpası son derece bilinçli ve akılcı bir şekilde yine demokrasinin kuralları içerisinde bozduklarını savundu.

Ezberlerin, morallerin bozulduğunu bildiğini ama bir şeyden herkesin çok emin olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ülkenin demokrasiyi savunma konusunda öncülük eden partisinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyledi.

Kayseri'nin sanayi, üniversite ve tarım kenti olduğunu, diğer Anadolu illerinde olduğu gibi Kayseri'de de işsizlik sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Daha acı olan ise sadece resmi verilere göre 2017 yılında 223 bin 810 kişi sosyal yardımla hayatını sürdürüyor. Bu bile 15 yıldır yönetilen bir Türkiye'de nasıl bir tablonun miras bırakıldığını gösteriyor. Türkiye'nin diğer illerinde de benzer tablolar var. Hatta daha ağır bir tablo var Kayseri'ye göre. O nedenle biz hep birlikte bugün toplumun önüne konan tabloyu değiştirmek zorundayız. Bu sorumluluk sadece benim değil, sadece sizin de değil, herkesin sorumluluğu var." diye konuştu.

İl başkanlarından bilgiye dayalı konuşmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bilgiye dayalı konuşacağız. Bir şey söylüyorsak arkası dolu olan bir şeyi ifade ediyoruz demektir. Bilgiye dayalı konuştuğumuz zaman herkes bizi dinler, bunu yapın. İllerinize gideceksiniz, önümüzdeki süreci anlatacaksınız. Önce şuradan başlayın, bu ülkenin bugün 2018 tarihini de, gününü de verin, şu tarihli Türkiye'nin 5 temel sorunu var diyeceksiniz. Bir değil 5 temel sorun var. 2002'de iktidar olduklarında Türkiye'nin bir temel sorunu vardı, toplumsal barış, Kürt sorunu veya beraber yaşama sorunu. Bu vardı 2002'de. 15 yıldır ülkeyi yönetenler Türkiye'yi 5 temel sorunla karşı karşıya getirdiler. Nedir 5 temel sorun? Birincisi eğitim, ikincisi dış politika, üçüncüsü toplumsal barış, dördüncüsü demokrasi, beşincisi ekonomi. Bunlardan bazen birincisi öne çıkıyor, bazen bir başkası vatandaşın gözünde. Ama bu 5 sorun iç içe girmiş durumda."

Eğitim sistemini eleştiren Kılıçdaroğlu, "16 yılda 14 kez eğitim sistemini değiştiren dünyada bir örnek var mı?" diye sorulması gerektiğini dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim çocuklarımız kobay mı, bizim çocuklarımız denek mi? Kim bizim çocuklarımızı eğitecek. 16 yılda 14 kez strateji, politika değiştiriyorsan ne olacak? Çocuğunuza bakın, hangi liseye gideceğini, hangi sınava gireceğini bilmiyor. Okulları nitelikli okul, niteliksiz okul diye ayırdılar. Hangi anne-baba çocuğunun niteliksiz okula göndermek ister? 16 yılda buraya getirdiler. Bütün annelere sesleniyorum, eğer bunlara oy verirseniz çocuklarınızın vebali sizin boynunuzadır. Sen çocuklarını en iyi okullarda okutmak istiyorsun, daha iyi yetişsin, benden daha iyi yerlere gelsin istiyorsan, bir sınıf atlasın istiyorsun ama hayır diyorlar, senin çocuğun en niteliksiz okullara gidecek diyorlar. Bunları söylemek zorundasınız. Bakın 21. yüzyıldayız, 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum. 2017'de bir milyon 970 bin 439 çocuk okula gitmedi. 2 milyona yakın çocuk okula gitmiyorsa bu ülkede ne olacak, 2 milyon okur-yazar olmayan insan düşünün, ne olacak bu insanlar? Nasıl iş bulacak bu insanlar? Kendi çocuklarını geleceğe hazırlamayan bir iktidar, ne vadedebilir? Her anne babanın düşünmesi lazım, 15 yılı geçti 16'ıncı yıldalar. 2 milyon çocuk okula gidemiyor. Uluslararası kuruluş araştırmayı yapıyor, 41 ülkede, Türkiye eğitim kalitesi açısından en sondaki ülke, 41. ülke. Eğitim açısından en kalitesiz Türkiye. Şimdi kalkmışlar, 'bize oy verin, ülkeyi yöneteceğiz', nereye getirdiğiniz belli. İyi anlatacağız, ne dedim, bilgiye dayalı muhalefet. Öyle kuru kalabalık değil, açık ve net. 'Senin bu ülkeye karşı sorumluluğun var' diyeceksin."

(Sürecek)