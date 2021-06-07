CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz'dan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a Geçmiş Olsun Ziyareti

CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz'dan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a geçmiş olsun ziyaretiGeçtiğimiz günlerde Covid-19 rahatsızlığı geçiren ve sonrasında sağlığına kavuşan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri...

CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz'dan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a geçmiş olsun ziyaretiGeçtiğimiz günlerde Covid-19 rahatsızlığı geçiren ve sonrasında sağlığına kavuşan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri Bünyamin Kusun, Cemal Cengiz ve CHP İl Genel Meclisi üyesi Nihat Sargın makamında geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaret esnasında İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yyılmaz ziyarette bulunan CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz'a ve beraberindeki heyete İl Genel Meclisinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaret sonunda İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz İl Başkanı Şahbaz ve beraberindeki heyete ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre