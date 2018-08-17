CHP İl Başkanı Yücel: "Yerel Seçimlerde İzmir'e Bayram Yaşatacağız"

CHP İzmir İl Örgütü, Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir Sanat Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenledi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Önümüzde yerel seçimler var. Geneldeki iktidar, yerelden geçiyor. Biz çalışmalarımıza başladık. Yerel seçimlerde önce İzmir'e sonra Türkiye'ye bayram yaşatacağız" dedi.

CHP İzmir İl Örgütü, Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksek hale getirdiği İzmir Sanat'taki buluşmasını gerçekleştirdi. Bayramlaşma törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ile partililer katıldı. Programda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulunduktan sonra yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi. Yücel, "CHP, bu ülkenin birleştirici gücü. Karamsar olmayacağız. Demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Fedakarca özveri ile çalışacağız. Önümüzde yerel seçimler var. Geneldeki iktidar, yerelden geçiyor. Biz çalışmalarımıza başladık. Yerel seçimlerde önce İzmir'e sonra Türkiye'ye bir bayram yaşatacağız" diye konuştu.

17 Ağustos'u andı

17 Ağustos Marmara Depreminde hayatını kaybedenleri anan Yücel, "Depremler doğal olaylar ancak önlem alınırsa böyle can kayıpları yaşanmaz. Böyle bir afetin, acının yeniden yaşanmamasını diliyoruz. 17 Ağustos Marmara Depreminde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Dün kaybettiğimiz şehitlerimiz için de Türk ulusuna ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR