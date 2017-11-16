CHP İl Başkanı Sucu Adaylığını Açıkladı

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu yeniden il başkanlığına aday olduğunu açıkladı



CSuçu parti binasında yaptığı açıklamada, yeniden başkanlığa aday olduğunu söyledi. Genel Merkez istese de istemese de ön seçim yapılacağını belirten Sucu, "Biz CHP'ye ön seçimi önüne getireceğiz. Ben bir ara şöyle konuşmuştum. Bir il ön seçim yaparsa bizde yaparız demiştim. Artık öyle demiyorum. İster Genel Merkez ön seçim yapsın ister yapmasın. Yöntemi biz belirler ön seçimi yaparız. Kesinlikle bizim buradan çıkan listelerimiz Genel Merkez tarafından kabul görecektir. Genel Merkez bu konuda tecrübelidir. 8 tane ilçe başkanımız var ön seçim olmazsa hepimiz Trabzon gibi çekiliriz. O zaman bize ön seçimi yaptırırlar. Bu seçim tek aday ile olmaz. Bu bayrak yarışında bende yarışırım öbür arkadaşımda yarışır. Bu seçimde kazanan kaybeden yok Cumhuriyet Halk Partisi kazanacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP