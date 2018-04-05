CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu Yanan Hastaneyi Ziyaretinde Yaralıya Müdahale Etti
Haber-Kamera: Enver ALAS - Harun UYANIK-Taner YENER/İSTANBUL, DHACHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından olay yerine geldi.
Haber-Kamera: Enver ALAS - Harun UYANIK-Taner YENER/İSTANBUL, DHA
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından olay yerine geldi. Kendisi doktor olan Kaftancıoğlu, hastaneden çıkarılan hastalara sağlık ekipleri ile birlikte müdahale etti.
Görüntü Dökümü
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-Kaftancıoğlu'nun müdahalesi
-Hasta ile ilgilenmesi
-Genel ve detaylar