CHP İl Başkanı Hayri Sucu kimdir?
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CHP İl Başkanı Hayri Sucu kimdir?

09.11.2020 20:38 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:46
CHP İl Başkanı Hayri Sucu kimdir?

CHP MYK, toplantısı gündeme gelen CHP İl Başkanı Hayri Sucu kimdir?

MYK, toplantısı sonrası CHP yeni aldığı kararları açıkladı. Hayri Sucu ise toplantı sonrası gündeme gelen isim oldu.

HAYRİ SUCU KİMDİR?

15.10.1962 yılında Gaziantep'in merkez köyü olan Sazgın'da doğdu. İlkokulu Sazgın Köyü'nde tamamladı daha sonra 1980 yılında baba mesleği olan yaş sebze meyve halinde ticarete başladı.

2003 yılında Gaziantep Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanlığı'na seçildi. Halen bu görevi devam ettirmektedir. Aynı zamanda TÜRK-HAL Türkiye Sebze ve Meyve Federasyonu Üst Kurul üyesidir.

2004-2005 yılları arasında Şahibey İlçe Yönetim Kurul Üyeliği ve İlçe Sekreterliği görevinde bulundu.

3 Dönem Kurultay Delegeliği'nde bulundu.

2015 tarihinde yapılan olağanüstü kongre ile CHP Gaziantep İl Başkanlığı'na seçildi.2017 Aralık ayında yapılan olağan kongrede tekrar İl Başkanlığı'na seçildi. CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nı sürdürmektedir.

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