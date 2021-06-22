CHP İl Başkanı Genç'den halka aşı çağrısı Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, 'sağlık için aşılanın' çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, 'sağlık için aşılanın' çağrısında bulundu.

İl Başkanı Genç, Sağlık Bakanlığınca yürütülen ve Kırşehir'de de mobil araç ve çadırlarda sunulan aşı hizmeti karşısında 'halk sağlığı için aşılanın' çağrısında bulundu. Koronovirüs ile etkin mücadele kapsamında toplumun aşılanmasının önemine dikkat çeken Genç; "Toplumu bir yıldan fazla süredir huzursuz eden koronvirüs etkisine karşın aşı birincil derecede koruyucu etkiye sahiptir. Kişisel sağlığımız kadar toplum sağlığı da bu noktada önemlidir. Bu nedenle bakanlıkça açıklanan aşı takvimine göre hemşehrilerimiz Kırşehir'de, sağlık görevlilerinin aşılanma çağrısına riayet etsinler" dedi.

Aşılama hızına göre toplumun normale dönüşünün de etkileneceğini belirten İl Başkanı Genç, "Bir sağlıkçı olarak aşılamadan kaçınmanın faydalı olacağı kanısında değilim. Aşılamada süreci eleştirmek başka bir şey, toplumun aşıya yönelimini sağlamak başka bir şey. Aşı insanımızın koronavirüsün etkisini an az şekilde hissetmemizi sağlayacak etkendir" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı