CHP İl Başkanı Canpolat, Kılıçdaroğlu'nu Nasıl Karşılayacaklarını Anlattı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 9 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl karşılanacağını anlatıp "Adalet Mitingi" hakkında bilgi verdi.



Maltepe, Küçükyalı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıklama yapan Canpolat, "İstanbul'a Kaynarca'dan sahile iniyoruz. Yaklaşık 9 kilometrelik bir alan. Sahanın çalışmalarını arkadaşlarımızla yaptık. Yarın saat 13.00'te Genel Başkanımız ile yapacağımız toplantıda son şeklini vereceğiz. Kısaca ayın 9'unda Maltepe Sahilinde olacağız. Akşam saat 18.00'de İstanbul'un dışında gelen illerin organizasyonunu genel merkez yaptı. Biz İstanbul il örgütü ve ilçe örgütleri olarak yaptığımız çalışmada mahallelerden direk miting alanına halkın katılımını sağlayacağız. 958 mahalle temsilciliğimiz görev alacak. 958 mahallede direk araçlar Maltepe'ye gelmiş olacak" dedi.



"UZAK İLÇELER AĞIRLIKLI OLARAK DENİZ YOLU İLE MALTEPE'YE GELECEKLER"



Miting alanına ulaşımın ağırlıklı olarak deniz yoluyla olacağına değinen Cemal Canpolat, "İstanbul'un girişinde görkemli bir karşılama yapacağız, genel başkanımız çok kalabalık olmasından yana olmamasına rağmen... Ama biz İstanbul'da geniş katılımlı bir şekilde genel başkanımızı karşılayacağız. Ağırlıklı olarak Tuzla, Kartal, Pendik, Maltepe'ye kadar olan alanda buralarda oturan yurttaşlarımızın karşılamasını organize ediyoruz. Bizim dışımızda katılacak bir çok sivil toplum örgütü var. Bir çok kulüp taraftarı özellikle İstanbul'da, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftarı kendi flamalarıyla mitinge katılacaklarını bize teyit ettiler. 25 noktada miting alanına giriş yapılacak. Silivri, Beylikdüzü, Küçükçekmece'nin de olduğu uzak ilçeler ağırlıklı olarak deniz yolu ile Maltepe'ye gelecekler. Fatih, Beşiktaş, Üsküdar'dan gelecek olanlar da ağılıklı olarak tekneyle alana gelecekler" ifadelerini kullandı.



"HAYIR BLOĞUNDA BULUŞAN BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİN TAMAMINI MİTİNGE DAVET EDİYORUZ"



Canpolat, mitinge "Hayır" bloğunda olan siyasi partileri de davet ettiklerini belirterek, "Mitingi takip etmek için şu ana kadar 200'e yakın yabancı basın mensubu başvuru yaptı. Sosyalist Enternasyonel Başkan ve Yönetim kurulu İstanbul'daki mitinge katılmak istediğini söyledi. Yaklaşık 600 kültür, sanat adamının mitinge katılacağını sizinle paylaşmak istiyorum. Miting alanında engelliler için ayrı bir bölüm ayırdık. Genel başkanımızın sadece adalet için yürümesi ve İstanbul'da 'Adalet'in dışında hiçbir pankart ve flama taşınmayacak. 'Adalet' temalı pankartlar asılacak. İstanbul'da bizimle beraber 'Hayır' bloğunda buluşan bütün siyasi partilerin tamamını mitinge davet ediyoruz" dedi.



- İstanbul