CHP il başkan yardımcısı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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CHP il başkan yardımcısı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
CHP il başkan yardımcısı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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 CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,  "Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda 'oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş' diyordun. Fazlasıyla bıraktın" açıklamasını yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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