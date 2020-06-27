CHP heyetinden ziyaretler CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP İl Başkanı Erhan Adem, Merkez İlçe Başkanı Kamil Davarcı ve parti yöneticileri, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Baro Başkanı Osman Çimen'i ziyaret etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP İl Başkanı Erhan Adem, Merkez İlçe Başkanı Kamil Davarcı ve parti yöneticileri, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Baro Başkanı Osman Çimen'i ziyaret etti.

Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, beraberindeki İl Adem, Davarcı, parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleriyle Vali Şimşek'i makamında ziyaret ettiğini belirtti.

Görüşmede, pandemi sürecinde yaşanılanlar hakkında konuşulduğunu ifade eden Gürer, sürece ilişkin alınan önlemler ve il genelindeki vaka istatistikleri üzerinde değerlendirmede bulunulduğunu aktardı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in de ziyaret edildiğini ifade eden Gürer, Niğde'nin sorunlarının görüşüldüğünü ve Başkan Özdemir'in, Kent Meydanı, eski sanayi sitesinde hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm uygulaması ve Kale Projesi'yle ilgili olarak bilgilendirme yaptığını bildirdi.

Gürer, Niğde Barosunu ziyaretinde Baro Başkanı Osman Çimen ile hayata geçirilmesi planlanan "çoklu baro" sistemine karşı Ankara'ya başlatılan yürüyüşte yaşanan olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Kaynak: AA