CHP heyetinden MÜSİAD'a ziyaret
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CHP heyetinden MÜSİAD'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
CHP heyetinden MÜSİAD'a ziyaret

CHP'nin Malatya'ya gelen ekonomi heyeti, çeşitli sivil toplum kuruluşları ziyareti kapsamında MÜSİAD Malatya Şubesi'ni de ziyaret etti.

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CHP'nin Malatya'ya gelen ekonomi heyeti, çeşitli sivil toplum kuruluşları ziyareti kapsamında MÜSİAD Malatya Şubesi'ni de ziyaret etti.

CHP Ekonomi Masası üyelerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve CHP Malatya il yönetimi ziyaretleri kapsamında MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetimi ile bir araya geldi. Malatya'da iş dünyasının sorun ve sıkıntılarının masaya yatırıldığı görüşmede konuşan Şube Başkanı Poyraz, "Malatya yıllık 350 milyon dolarlık ihracat kapasitesine sahip bir ilimiz. İhracat rakamlarımızın yaklaşık yüzde 45'i kuru meyve ve mamulleri, yüzde 35'i de hazır giyim ve konfeksiyondan oluşmaktadır. İlimiz başta demir, pirofillit ve mermer yatakları olmak üzere doğal kaynaklar bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu kaynaklarımızın işlenmesi ile ilgili önemli yatırımlar yapılmaya başlanmış olup, hem ilimiz hem de ülkemiz açısından önemli bir istihdam ve gelir kaynağı oluşturacaktır" dedi.

MÜSİAD olarak Türkiye'de 89 nokta ve dünyada 95 Ülkede 225 irtibat noktasıyla üyelerine destek olduklarını anlatan Poyraz, "MÜSİAD ülke ekonomisinin yüzde 20'sine yön veren bir iş adamları kuruluşudur. MÜSİAD Malatya olarak, yerel ekonomimizin yaklaşık yüzde 30'una yön veren ve 100'ü aşkın üyesi olan güçlü ve inovatif bir ekonomisi olan sivil toplum kuruluşuyuz. Bu çerçevede Ülkemize ve istihdama her daim katkı sunmaya devam edeceğimizi bu vesile ile belirtmek isterim. Bizler, siyasi istikrarın ekonomik istikrar getirdiğine inan bir iş adamları teşkilatıyız. Bu bağlamda, ekonomik istikrarın devamlılığı için çaba gösteren her kuruluşun, her partinin yanında olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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