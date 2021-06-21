CHP heyetinden Etso'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP heyetinden Etso'ya ziyaret

CHP heyetinden Etso'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindeki bir grup milletvekili, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindeki bir grup milletvekili, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

Beraberinde, İstanbul Milletvekilleri Gökhan Zeybek ve Sezgin Tanrıkulu, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve partisinin il başkanı Bülent Oğuz'la ETSO'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Başkan Yücelik'ten şehrin ekonomisi ve pandeminin kentin ticaret ve çalışma hayatına yansımalarıyla ilgili bilgiler aldı. Ziyarette, Erzurum programıyla ilgili konuşan Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, 37'si milletvekili 60 kişilik bir heyetle şehrin merkez, ilçe ve köylerine ziyaretlerde bulunacaklarını belirterek, edinilen izlenimlerin bir rapor halinde genel merkeze sunulacağını söyledi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de, özellikle pandemi sürecinde iş ve çalışma hayatında yaşanan sıkıntıların aşılması, üretimin ve istihdamın artması, ekonominin rayında gitmesi için işçi-işveren, bürokrat-siyasetçi, esnaf-tüccar toplumun bütün kesimlerinin özveriyle çaba gösterdiğini ifade ederek, bunun normalleşme döneminde de devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ziyarette Başkan Yücelik, Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'ye gümüş işlemeli Oltutaşı bir broş, diğer misafir milletvekillerine de yine gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti. - ERZURUM

CHP heyetinden Etso'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Selçuk Tekay Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Nihat Özdemir Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP heyetinden Etso'ya ziyaret - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 14:20:46. #1.14#

title