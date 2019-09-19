CHP heyetinden DAGC'e ziyaret

19.09.2019 16:12

CHP'li milletvekilleri, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetini (DAGC) ziyaret etti.

CHP'nin Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İl Başkanı Bülent Oğuz, DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'u ziyaret ederek, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Uğur Bayraktutan, yerel basının sorunlarını TBMM gündemine taşıyacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla milletvekillerinin tüm Türkiye'ye gittiğini belirten Bayraktutan, "Yaptığımız ziyaretlerde oluşturulacak notları rapor halinde sunacağız. Kentin sorunları hakkında detaylı bir rapor hazırlayarak çözümleri için çalışacağız." dedi.

DAGC Başkanı Özsoy da Yargı Reformu Strateji Belgesine karşı olmadıklarını ifade ederek, "Biz bu rapora karşı değiliz ancak raporda yerel basını ilgilendiren konular var. Raporda yer alan icra ilanlarıyla ilgili maddenin yasalaşması Anadolu basınını kapanma noktasına getirecektir. Kağıt maliyeti başta olmak üzere sektör ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA