CHP Heyetinden Başkan Özakcan'a Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nden görevli olarak Aydın'a gelen CHP Parti Meclisi Üyesi ve Milletvekilleri Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimler hakkında istişarelerde bulunuldu.

CHP Genel Merkezi, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerini belediye başkan adayı belirleme çalışmalarına katılmak üzere 44 ilde görevlendirirken, 44 ilden biri olan Aydın'a, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arıcı, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP İzmir Milletvekili Murat Balkan, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, CHP Denizli Milletvekili Tahsin Teoman Sancar görevli olarak geldi.

Aydın'a gelen heyetten CHP Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ve beraberindeki milletvekilleri, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile Eğitim İl Başkan Yardımcısı Nurhayat Yılmazer, Efeler Belediye Başkanı, 2019 yılı yerel seçimlerinde mitingi aratmayan bir kalabalıkla aday adaylığını açıklayan, M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerinin sayısını artırmak ve seçimi kazanmak adına çalıştıklarını söyledi. CHP Parti Meclis Üyesi Dinçer, ayrıca Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan' a bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi. - AYDIN