CHP heyeti, Tunceli'deki örtü yangını bölgesini inceledi
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CHP heyeti, Tunceli'deki örtü yangını bölgesini inceledi

CHP heyeti, Tunceli'deki örtü yangını bölgesini inceledi
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

CHP heyeti, Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçesindeki örtü yangınında zarar gören bölgelerde inceleme yaptı.

CHP heyeti, Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçesindeki örtü yangınında zarar gören bölgelerde inceleme yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba başkanlığında, CHP'li milletvekilleri Polat Şaroğlu, Burhanettin Bulut, CHP İl Başkanı Ali Mustafa Çelik ve bazı partililer, kentteki örtü yangınının devam ettiği noktaları ziyaret etti.

Ovacık ve Hozat ilçesi arasındaki Tanzi Deresi'nde incelemede bulunan heyet, buradaki yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

CHP heyeti, bölgede 2 helikopter, 1 söndürme uçağı ve çok sayıda dozer, greyder ve arazöz ile sürdürülen çalışmaları izledi.

Veli Ağbaba, gazetecilere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Tunceli'deki yangın bölgesine geldiklerini söyledi.

Tunceli'nin yangın sebebiyle sosyal medya ve Türkiye gündeminde olduğunu belirten Ağbaba, "Sosyal medyanın ve kamuoyunun tepkisi neticesinde buraya bugünden itibaren uçak ve helikopterle havadan müdahale başladı. Bunun olumlu olduğunu ve sonuçlarını aldığımızı görmek istiyoruz." dedi.

Ağbaba, yangının büyük ölçüde helikopter ve uçak müdahalesi sayesinde kontrol altına alınmaya başladığını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla her türlü belediye imkanlarını Tunceli halkı ile paylaşmaya hazır olduklarını ifade eden Ağbaba, "Umarım kısa sürede bu yangın kontrol altına alınır. Haklı olarak insanlar isyan ediyor. Sanki bura özel bir durummuş gibi gözüküyor ama tekrar belirtelim yangın kontrol altına alınmaya başlandı. Sosyal medyada bazı fotoğraflar geziyor. Onlar da çok gerçekçi değil. Heyet olarak yangınlar kontrol altına alınıncaya kadar burada kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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