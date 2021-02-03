CHP heyeti, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
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CHP heyeti, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

03.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:01
CHP heyeti, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve beraberindeki heyet, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu kararıyla ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve beraberindeki heyet, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu kararıyla ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'la birlikte TBMM Başkanı Şentop ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özkoç, Şentop ile AYM'nin Enis Berberoğlu kararı üzerine randevu isteyerek görüştüklerini kaydetti. Özkoç, "Berberoğlu'nun masum olduğunu, milletvekilliği görevinin gasp edilemeyeceğini her fırsatta söyledik. Hukukun gerçek kararını AYM ikinci kez verdi ve Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali olduğunu açıkladı. TBMM Başkanı Şentop, '14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin de AYM kararı doğrultuda bir karar alacağı düşüncesi içindeyim. Devamında bu karar açıklandıktan sonra biz bu kararı TBMM'deki karma komisyona göndereceğiz. Biz böylelikle görevimizi yerine getirmiş olacağız' dedi" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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