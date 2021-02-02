CHP heyeti şiddetli yağışın etkili olduğu İzmir'de incelemelerde bulunacak
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CHP heyeti şiddetli yağışın etkili olduğu İzmir'de incelemelerde bulunacak

02.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:02
CHP heyeti şiddetli yağışın etkili olduğu İzmir'de incelemelerde bulunacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan parti heyetinin, şiddetli yağışın etkili olduğu İzmir'de incelemelerde bulunacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan parti heyetinin, şiddetli yağışın etkili olduğu İzmir'de incelemelerde bulunacağı belirtildi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, İzmir'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a bölgede inceleme yapma talimatı verdiği bildirildi.

Açıklamada, İzmir'de hareket eden Torun'un, bölge milletvekilleriyle beraber selin etkili olduğu ilçelerde incelemelerde bulunacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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