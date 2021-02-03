CHP heyeti şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

CHP heyeti şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu

03.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:32

Heyetin zarar gören vatandaşlardan bilgi almaları Sel taşkınının meydana geldiği dere üzerindeki köprünün incelenmesi Nehirde çalışan iş makinesi Yeniköy'de incelemeler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamaları CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklamaları İZMİR -...

Heyetin zarar gören vatandaşlardan bilgi almaları

Sel taşkınının meydana geldiği dere üzerindeki köprünün incelenmesi

Nehirde çalışan iş makinesi

Yeniköy'de incelemeler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamaları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklamaları İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan parti heyeti, şiddetli yağışın etkili olduğu İzmir'de incelemelerde bulundu.

CHP heyeti şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu
CHP heyeti şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu
CHP heyeti şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu
CHP heyeti şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Didem Kınalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Deniz Türüç Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP heyeti şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 15:31:55. #1.14#
title