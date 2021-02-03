CHP heyeti şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu
Heyetin zarar gören vatandaşlardan bilgi almaları Sel taşkınının meydana geldiği dere üzerindeki köprünün incelenmesi Nehirde çalışan iş makinesi Yeniköy'de incelemeler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamaları CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklamaları İZMİR -...
Heyetin zarar gören vatandaşlardan bilgi almaları
Sel taşkınının meydana geldiği dere üzerindeki köprünün incelenmesi
Nehirde çalışan iş makinesi
Yeniköy'de incelemeler
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamaları
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklamaları İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan parti heyeti, şiddetli yağışın etkili olduğu İzmir'de incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez