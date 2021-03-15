CHP heyeti, Şanlıurfa'da esnaf ve çiftçiler ile STK'ları ziyaret edecek
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CHP heyeti, Şanlıurfa'da esnaf ve çiftçiler ile STK'ları ziyaret edecek

15.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:28
CHP heyeti, Şanlıurfa'da esnaf ve çiftçiler ile STK'ları ziyaret edecek

CHP, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 17-18 Mart'ta Şanlıurfa'ya heyet gönderiyor.

CHP, çeşitli temaslarda bulunmak üzere 17-18 Mart'ta Şanlıurfa'ya heyet gönderiyor.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan heyet, kentteki esnafı, çiftçileri, sendika ve meslek örgütlerini, ticaret odaları ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek.

Kovid-19 salgınının etkilerini yerinde inceleyecek heyet, ildeki işsizlik, yoksulluk ve mağduriyetleri halktan dinleyecek.

Ahmet Akın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'da esnafımız, çiftçimiz, işçimiz, emeklimiz, dar gelirli vatandaşlarımız, işsiz vatandaşlarımız, kadınlarımız ve diğer kesimlerle ilgili yaptığımız çalışmalarımızı paylaşacağız. Şanlıurfa'nın sorunlarını geniş kapsamlı ele almak ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na raporlamak üzere doktor, eczacı, hukukçu, eğitimci, çiftçi, iş insanı milletvekillerimizle Şanlıurfa'da olacağız." bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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