CHP heyeti Şanlıurfa'da çiftçilerin sorunlarını dinledi CHP heyeti, Şanlıurfa'da çiftçilerin sorunlarını dinledi.

CHP heyeti, Şanlıurfa'da çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ülke genelinde yaşanan dolu, sağanak yağış, sel ve benzeri afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerin sorunlarının tespiti ve taleplerinin dinlenmesi için milletvekillerinden oluşan heyetlerin çalışmalara başladığını kaydetti.

Bu kapsamda Şanlıurfa heyetinde yer alan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın kente geldiğini aktaran Aydınlık, heyetin önce Hilvan, Bozova ve Karaköprü ilçelerinde ziraat odaları, çiftçiler ve üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinlediğini daha sonra da Şanlıurfa Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

Heyetle yaptıkları ziyaretlerde çiftçilerin, üreticilerin sorunlarını dinlediklerini, aldıkları bilgileri raporlaştırılarak genel başkanları Kılıçdaroğlu ile paylaşacaklarını belirten Aydınlık, çiftçilerin zararlarının bir an önce karşılanması, borçlarının ertelenmesi için CHP Grubu olarak TBMM'de çalışma yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA