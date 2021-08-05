CHP heyeti Muğla'da orman yangınlarını değerlendirdi

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, orman yangınlarına destek veren gönüllülere, ormancılara, itfaiyecilere, esnafa, eşrafa, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, orman yangınlarına destek veren gönüllülere, ormancılara, itfaiyecilere, esnafa, eşrafa, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Altay, Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç, Ahmet Akın ve Muharrem Erkek ile Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili partisinin il binasında yaptığı açıklamada, Muğla'daki orman yangınlarının başladığı günden itibaren CHP olarak bölgede incelemelerini sürdürdüklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının 6 gündür belediye başkanı gibi değil ormancı, itfaiye eri gibi çalıştığını aktaran Altay, "Gönüllülere, köylülere, cansiperane kan ter içinde oralara su taşıyan köylülerimize, ormancılara, itfaiyecilere, esnafa, eşrafa, belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz." dedi.

Akın da tarihin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını kaydetti.

Erkek ise yaşanan acı günlerin dayanışma içinde aşılacağını dile getirdi.

Basın toplantısında, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Burak Erbay ve Suat Özcan ile İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, partililer de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır