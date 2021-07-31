CHP heyeti Konya'ya gidecek

CHP heyetinin, aynı aileden 7 kişinin silahla öldürüldüğü olayın ayrıntılarını araştırmak için Konya'ya gideceği bildirildi.

CHP heyetinin, aynı aileden 7 kişinin silahla öldürüldüğü olayın ayrıntılarını araştırmak için Konya'ya gideceği bildirildi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan katliamın ardından, heyet kurulması talimatı verdi. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığında, Ankara Milletvekili Levent Gök ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer'den oluşan heyet, olayın ayrıntılarını araştırmak üzere, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü Konya'da olacak." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan