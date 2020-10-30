CHP heyeti İzmir'e gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir'deki depremin ardından verdiği talimatla kurulan heyet, bölgeye gidiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir'deki depremin ardından verdiği talimatla kurulan heyet, bölgeye gidiyor.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen depremin ardından, incelemelerde bulunmak üzere heyet kurulması talimatı verdi. Bunun üzerine, CHP, TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç ve Ahmet Akın ile bölge milletvekillerinden oluşan heyet, İzmir'e doğru yola çıktı.Öte yandan, bölgede gerçekleştirilen arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının aksamaması için, Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun ziyaretini önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU