CHP Heyeti, HDP, Vatan Partisi, ANAP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi Heyeti bayramlaştı
CHP Parti Meclisi Üyesi Lale Karabıyık başkanlığındaki CHP Heyeti, HDP, Vatan Partisi, ANAP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi Heyeti ile videokonferans yoluyla bayramlaştı.
01.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:09
CHP Parti Meclisi Üyesi Lale Karabıyık başkanlığındaki CHP Heyeti, HDP, Vatan Partisi, ANAP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi Heyeti ile videokonferans yoluyla bayramlaştı.
Kaynak: AA