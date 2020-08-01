CHP Heyeti, HDP, Vatan Partisi, ANAP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi Heyeti bayramlaştı CHP Parti Meclisi Üyesi Lale Karabıyık başkanlığındaki CHP Heyeti, HDP, Vatan Partisi, ANAP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi Heyeti ile videokonferans yoluyla bayramlaştı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Lale Karabıyık başkanlığındaki CHP Heyeti, HDP, Vatan Partisi, ANAP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi Heyeti ile videokonferans yoluyla bayramlaştı. Kaynak: AA