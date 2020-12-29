CHP heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti
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CHP heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

29.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:09
CHP heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun CHP'li üyeleri Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinde görüştü.

Hakverdi ve Kılıç, yaptıkları açıklamada, Demirtaş'ın; cezaevi koşullarına, tutukluluğuna ve yargılama sürecine dair görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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