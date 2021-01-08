CHP heyeti Elazığ'da muhtarlarla bir araya geldi
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CHP heyeti Elazığ'da muhtarlarla bir araya geldi

08.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:30
CHP heyeti Elazığ'da muhtarlarla bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasına ilişkin tedbirler alınmalıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasına ilişkin tedbirler alınmalıdır." dedi.

Öztunç başkanlığındaki heyet kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Öztunç, burada yaptığı konuşmada, dün kentte çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını anımsattı.

Depremin ardından yüzlerce artçı deprem yaşandığını aktaran Öztunç, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve deprem gerçeğinin bulunduğunu belirtti.

Depremin unutulmaması gerektiğini kaydeden Öztunç, şöyle devam etti:

"Deprem oluyor, insanlar enkaz altında kalıyor, hepimiz koşuyoruz, hepimiz canla başla çalışıyoruz. 10 gün sonra her şey unutuluyor. Yeni bir deprem olana kadar herkes her şeyi unutuyor. Bu yanlış. Türkiye'de deprem fay hattı üzerinde bulunan tüm yerleşim alanlarında yapı stoku çıkartılmalı. Risk analizi bir an önce yapılmalıdır. Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasına ilişkin tedbirler alınmalıdır. Biz bu konuda geniş bir çalışma yaptık, önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bizim bir derdimiz var, depremi yaşayan Elazığ'ın sorunu çözülsün. Bunun için de elimizden geldiği kadar her gün her fırsatta hem mecliste gündeme getireceğiz hem de iktidara söylemeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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