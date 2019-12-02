CHP heyeti, Demirtaş'ı ziyaret edecek
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CHP heyeti, Demirtaş'ı ziyaret edecek

CHP'den 3 kişilik heyet, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edecek.

02.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:52
CHP heyeti, Demirtaş'ı ziyaret edecek

CHP'den 3 kişilik heyet, HDP eski Eş Genel Başkanı 'ı, Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret edecek.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'den oluşan heyet, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Ziyaretin, Demirtaş'ın cezaevinde sağlık sorunları yaşaması nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi.

 


Kaynak: DHA
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