CHP heyeti çığ faciası üzerine Van'a gidiyor
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CHP heyeti çığ faciası üzerine Van'a gidiyor

CHP heyeti, çığ facialarının meydana geldiği Van'a gidecek.

05.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:36
CHP heyeti çığ faciası üzerine Van'a gidiyor

CHP heyeti, çığ facialarının meydana geldiği 'a gidecek.

CHP Grup Yönetimi, Van'da yaşanan çığ facialarından gelen acı haberler üzerine, milletvekillerinden oluşan bir heyeti Van'a gönderme kararı aldı.

Ankara Tekin Bingöl başkanlığında İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve Hatay Milletvekili Suzan Şahin'den oluşan heyet, bugün Van'a hareket edecek.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün ve bugün iki ayrı çığ faciası yaşanmıştı.

Kaynak: AA
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