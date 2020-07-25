CHP heyeti, 37. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti
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CHP heyeti, 37. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki parti heyeti, Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP heyeti, 37. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti
25.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:06

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki parti heyeti, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sabah erken saatlerde Anıtkabir'e gelen partililer, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geldi. Partililer, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Erkek ve beraberindeki partililer, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Muharrem Erkek, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, değişmez önderimiz,

Sivas Kongresi'ni ilk kurultayı olarak kabul eden, milli mücadele ruhunu, kurtuluşu, kuruluşu ve aydınlanmayı temsil eden partimizin 37. Olağan Kurultayı öncesinde manevi huzurunuzda bulunmanın kıvancını yaşıyoruz. 31 Mart ve 23 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşen yerel seçimlerin sonuçları ve ülkemizde yaşanan sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmeler de düşünülerek kurultayımızın temasını 'İktidar Kurultayı' olarak belirledik.

2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına partimizin iktidarıyla geleceğimize inancımız sonsuz. Kurduğunuz ve kimsesizlerin kimsesi olarak tanımladığınız Cumhuriyetimizi partimizin iktidarında demokrasiyle taçlandıracağız ve hak, hukuk, adalet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. İlke ve devrimlerinizin ışığında yorulmadan yolunuzda yürüyeceğimizin sözünü vererek sizi büyük bir saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren partililer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bıraktı.

Kaynak: AA

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