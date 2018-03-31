CHP Havza İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, parti binasında gerçekleştirilen toplantıda, başarının yolunun örgütsel bütünlük içinde disiplinli çalışmadan geçtiğini söyledi.

"Ben" diyerek çalışılırsa hiçbir şey kazanamayacaklarını dile getiren Zeybek, "Hepimiz 'Biz' diye çalışmalıyız. Başarıyı böyle kazanırız. Önümüzdeki seçim süreci ülkemiz, demokrasimiz ve özgürlükler açısından son derece önem taşımaktadır. Seçimlerde örgütlerimiz öncü olmak koşuluyla her bireye önemli görevler düşmektedir. İktidar ülkeyi yanlış yönetiyor. Bunun gereğini halkımız sanıkta yapacaktır." dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Açıkgöz ise toplumun her kesiminde rahatsızlık olduğunu öne sürerek, "Ülke büyük bir seçime girecek. Şimdiden halka inmek için çalışmalara başlamamız lazım." diye konuştu.

CHP Havza İlçe Başkanı Ertaş Çoban da 2019 yerel ve genel geçimleri öncesinde izlenecek yolların belirlenmesi açısından bu toplantıların önemli olduğunu kaydetti.