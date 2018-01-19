Chp, Hava Kirliliğinin Araştırılmasını Talep Etti

CHP, hava kirliğinin nedenlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının imzasıyla hazırlanan araştırma önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Önergenin gerekçesinde TMMOB Çevre Mühendisleri Odasınca 2017 yılı verileri dikkate alınarak hazırlanan "Hava Kirliliği Raporu"nda, kirliliğinin önceki yıllara oranla artarak devam ettiği, en kirli illerinin İstanbul, Ankara, Adana, Amasya, Manisa ve Bursa olduğu bilgisinin yer aldığı aktarıldı.

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine de işaret edilen önergede, şunlar kaydedildi:

"Büyük kentlerde kentleşmenin getirdiği hava kirliliğinin yanı sıra özellikle kömürlü termik santrallerin emisyonlarından etkilenen bölgelerde yaşayan insanlarda, kömür yakılmasından kaynaklı hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklar sıkça görünmektedir.

Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) tarafından kömürle çalışan termik santralların etkilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanan ve termik santralların zararlarını gösteren rapora göre kömürlü termik santrallardan kaynaklı olarak Türkiye'de her yıl en az 2 bin 876 erken ölüm, yetişkinlerde 3 bin 823 kronik bronşit vakası, 4 bin 311 hastaneye kabul bulunmaktadır."

Önergede, hava kirliliğinin Türkiye'de geldiği boyut, sağlığa ve çevreye olan etkisi ve nedenlerinin araştırılarak, önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması talep edildi.