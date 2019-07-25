CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Açıklaması

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, "Suudi Arabistan'ın çapını sürekli genişlettiği, gün geçtikçe derinleştirdiği Türkiye boykotu yaş meyve ve mobilya ihracatçılarımızı, turizmcilerimizi, Suudi Arabistan'da çalışan 120 bin işçimizi maddi, manevi kayba uğratmaktadır. Başta Hatay, Adana, Mersin, Antalya olmak üzere bölge ekonomisini derinden etkilemektedir." dedi.

Güzelmansur, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'da Türkiye'ye karşı sürdürülen boykot kampanyasına değindi.

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin uzunca bir süredir gerilimli, hatta kriz derecesinde seyrettiğini ifade eden Güzelmansur, Türkiye'ye karşı başlatılan boykot kampanyaları sonucunda Suudi turist sayısının yüzde 30 azaldığını belirtti.

Güzelmansur, Suudi Arabistan'dan iş alan müteahhitlerin ödemelerinin, tüm yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde geciktirildiğini, bu sıkıntının Türk işçilerin ücretlerinin ödenememesine ve işçilerin yurtlarına dönememesine kadar vardığını söyledi.

Sosyal medyada, Suudi Arabistan'da satılan Türk markalarının satın alınmamasına yönelik kampanyaların da yapıldığını anlatan Güzelmansur, Türk ihracatçıların bundan zarar gördüğünü kaydetti.

Güzelmansur, 23 Haziran'da Türkiye'den çıkan, 1 Temmuz'da Cidde Limanı'na varan 100 tırın 24 gündür bekletildiğini, bu tırlanın yaş kayısı, üzüm, nektar, karpuz, domates, gibi yaş sebze, meyve taşıdığını ifade ederek, "24 gün yaş sebze ve meyveyi bekletmek ne anlama gelir? Türk ihracatçısını zarar ettirmek, ekonomiye kastetmek anlamına gelir. Yine haziran sonu, temmuz başı gibi ülkemizden yola çıkıp 8 Temmuz'da Cidde Limanı'na varan 150 tırımız var, bu tırlarımız da yaş sebze ve meyve taşıyor. Bu tırlar bürokratik işlemleri çoğaltarak, uzatarak, sudan bahaneler üreterek 16 gündür Arabistan'a sokulmuyor."diye konuştu.

Toplamda 250 tırın içindeki çürümeye yüz tutmuş, çöpe mahkum olmuş bu yaş sebze ve meyvelerin yaklaşık 7 bin ton olduğunu vurgulayan Güzelmansur, çürütülen ve imha edilen bir ton malın ihracatçıya maliyetinin yaklaşık 25-35 bin dolar olduğunu dile getirdi.

Güzelmansur, aldığımız duyumlara göre peyderpey günde 10 tır olmak ve limana ilk ulaşandan başlamak üzere Suudi Arabistan'a girişlere izin verilmeye başlandığını belirterek, limanda bekletilen 250 tırın dışında, içinde mobilya, kauçuk, yağ gibi mallar olan 120 tırın daha olduğunu söyledi.

CHP'li Güzelmansur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suudi Arabistan'ın çapını sürekli genişlettiği, gün geçtikçe derinleştirdiği Türkiye boykotu yaş meyve ihracatçımızı, mobilya ihracatçımızı, çiftçilerimizi, üreticilerimizi, müteahhitlerimizi, nakliyecilerimizi, tır şoförlerimizi, turizmcilerimizi, Suudi Arabistan'da çalışan 120 bin işçimizi maddi, manevi kayba uğratmaktadır. Başta Hatay, Adana, Mersin, Antalya olmak üzere bölge ekonomisini derinden etkilemektedir. Tüm bunlar karşısında yürütmeden bir ses duyduk mu? 'Ey Suudi Arabistan'la başlayan bir uyarı dahi gördük mü? Bir karşı hamle, strateji izledik mi? Nedir bu sessizliğin nedeni, nedir bu yok saymanın manası, Türkiye'yi Suudi Arabistan ne yaparsa boyun eğecekmiş gibi göstermenin arka planı nedir? Kalıcı, çözüm getirici hamleler bekliyoruz."

Kaynak: AA