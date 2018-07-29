CHP Hakkari İl Başkanı Karahanlı'nın Acı Günü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı’nın babası H. Hüseyin Koparan vefat etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı'nın babası H. Hüseyin Koparan vefat etti.
Yaklaşık iki haftadır Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören 5 çocuk babası H. Hüseyin Koparan (91), sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesinin saat 13.00'de Hakkari Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kızılkünbet Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtilirken, taziyesinin ise Medrese Camii'nde kabul edileceği öğrenildi. - HAKKARİ