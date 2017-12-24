CHP Gümüşhane 36. Olağan İl Kongresi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gümüşhane İl Başkanlığı'nın 36'ncı olağan il kongresinde mevcut başkan Bedri Ağaç yeniden başkan seçildi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan, divan başkanlığını CHP Bayburt İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu'nun yaptığı kongreye 74 delege katıldı.



Kongrede konuşan CHP İl Başkanı Bedri Ağaç, kişilerin gelip geçici olduğunu belirterek, esas olanın partinin ilkeleri ve çizgileri olduğunu söyledi.



Başarıya ulaşmak için ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını ifade eden Ağaç, "Hiç gidilmemiş yerlere, köylere gittik. Halkımızla doğrudan temas kurma ve sohbet etme fırsatımız oldu. Hedefimiz ilk yapılacak yerel seçimlerde Gümüşhane merkezde ve en az iki ilçemizde belediye başkanlığını, genel seçimlerde de ez an bir milletvekilliğini kazanmaktır." diye konuştu.



Ağaç, ülkenin ve şehrin sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Halkın iktidarını kurmak, Atatürk'ün ortaya koyduğu ilke ve devrimlerin ışığında, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi yeniden bütün kurum ve kuralları ile imar etmektir. Bu amaçla mücadele ediyoruz ve sonuna kadar da mücadele edeceğiz. İlk seçimlerde genelde ve yerelde inşallah iktidarı devralacağız." değerlendirmesinde bulundu.



CHP Parti Meclisi Üyesi İdris Akyüz ile partililerin katıldığı kongrede Bedri Ağaç başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



"Hüseyin Ataç, Zeliha Ay, Ramazan Ayaz, Zümrüt Aytaç, Veysel Bıçakçı, Mahir Can, Belgin Çakır, Özgür Deniz Demir, İsmail Demirel, Serdar Eleman, Alpaslan Ilgaz, Mustafa Karaaslan, Arife Metintaş, Sevda Özener, Habil Palancı, Nejdet Saraç, Biricik Selma Saraçoğlu, Metin Selim Tungül, Saim Turan, Raif Yalçın."