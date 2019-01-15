CHP Grup Toplantısı ve Mansur Yavaş Aday Tanıtım Toplantısı Başladı

CHP Grup Toplantısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş Aday Tanıtım Ortak Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın katılımıyla başladı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, ATO Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda projelerini anlatacak. CHP'nin Grup Toplantısı da aynı salonda gerçekleştirilecek. CHP Grup ve Aday Tanıtım Toplantısı için CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş eşleri ile birlikte toplantının yapılacağı salona geldi. Kıılıçdaroğlu ve Yavaş'ın eşleriyle birlikte salondaki vatandaşları selamlamasının ardından toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Çankaya Belediyesinin halk dansları topluluğu Hoy-Tur bir gösteri sergiledi.

Toplantıda CHP milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce ve çok sayıda partili yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA