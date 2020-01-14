CHP Grup Toplantısı - Detaylar - TBMM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi, selamlaşması Toplantıya katılanlardan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
14.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi, selamlaşması
Toplantıya katılanlardan detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: AA