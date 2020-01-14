CHP Grup Toplantısı - Detaylar - TBMM
Haberler » Güncel » CHP Grup Toplantısı - Detaylar - TBMM - Haber

CHP Grup Toplantısı - Detaylar - TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi, selamlaşması Toplantıya katılanlardan detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

14.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:18
CHP Grup Toplantısı - Detaylar - TBMM

CHP Genel Başkanı 'nun salona gelmesi, selamlaşması

Toplantıya katılanlardan detaylar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: CHP Grup Toplantısı - Detaylar - TBMM
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler