CHP grup toplantısı - detaylar
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması Salondaki katılımcılardan görüntüler TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi ve salondakileri selamlaması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
Salondaki katılımcılardan görüntüler TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (detaylar)
Kaynak: AA
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