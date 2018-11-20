CHP Grup Toplantısı - Detaylar
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi Kılıçdaroğlu'nun alkışlarla karşılanması Toplantıya katılan milletvekilleri ve partililerden detay görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal...
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantının yapıldığı salona gelmesi
Kılıçdaroğlu'nun alkışlarla karşılanması
Toplantıya katılan milletvekilleri ve partililerden detay görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. - Detaylar-